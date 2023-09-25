Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Нинбо

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла представительнице Дании Кларе Таусон в матче первого круга турнира в Нинбо (Китай) — 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Следующей соперницей Таусон станет победительница встречи Вера Звонарева (Россия, WC) — Кэти Бултер (Великобритания, 7). Нинбо (Китай) Турнир WTA Ningbo Open Призовой фонд 259 303 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Клара Таусон (Дания) — Элина Аванесян (Россия) — 6:4, 6:1