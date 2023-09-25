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25 сентября, 11:42

Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Нинбо

Алина Савинова
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Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла представительнице Дании Кларе Таусон в матче первого круга турнира в Нинбо (Китай) — 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Следующей соперницей Таусон станет победительница встречи Вера Звонарева (Россия, WC) — Кэти Бултер (Великобритания, 7).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Клара Таусон (Дания) — Элина Аванесян (Россия) — 6:4, 6:1

Теннис
Элина Аванесян
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