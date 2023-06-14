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Сегодня, 13:39

Азаренко уступила 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Хертогенбосе

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге турнира в Херогенбосе уступила американке Эшлин Крюгер со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 33-летней белоруски три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале 152-я ракетка мира встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Виктория Грунчакова (Словакия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) — 6:3, 6:2

Виктория Азаренко
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