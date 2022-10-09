Бельгийка Элисе Мертенс стала победительницей турнира в Тунисе

Сегодня, 16:45
42-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала чемпионкой нового турнира категории WTA, который прошел в Монастире (Тунис).
В финальном матче Мертнес одержала разгромную победу над француженкой Ализе Корне в двух сетах — со счетом 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.
Для 26-летней Мертенс это седьмой титул на уровне WTA и первый в текущем сезоне.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — Ализе Корне (Франция, 3, WC) — 6:2, 6:0