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Сегодня, 06:25

Билли Джин Кинг: «7 из 10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира — теннисистки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг высказалась по поводу призовых в теннисе после борьбы за их равное распределение между представителями обоих полов.

«52 года назад я выиграла 4 тысячи долларов на турнире и стала первой женщиной-спортсменкой, заработавшей 100 тысяч долларов призовых за один год. Сегодня 7 из 10 самых высокооплачиваемых спортсменок — теннисистки (Forbes). Мы прошли такой долгий путь, но работа должна продолжаться», — написала Кинг в Twitter.

По данным журнала Forbes, в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года вошли Наоми Осака (1-е место), Серена Уильямс (2-е), Эмма Радукану (4-е), Ига Свентек (5-е), Венус Уильямс (6-е), Коко Гауф (7-е) и Джессика Пегула (9-е).

Теннис
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