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Сегодня, 22:41

Бывший агент Шараповой назвал ее худшей спортсменкой, выигрывавшей «Большой шлем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мария Шарапова.
Фото AFP
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Бывший агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад высказался о чертах, которые отличали спортсменку от других.

«Я все время говорю людям — и я сказал бы это ей, если бы она была здесь (смеется), — что она, вероятно, худшая спортсменка, когда-либо выигрывавшая турниры «Большого шлема». У нее нет подброса, она не умеет обводить, не умеет обращаться с мячом. Но она брала волей, и я считаю ее одной из ментально сильнейших игроков в истории тенниса», — сказал Айзенбад в The Tennis Podcast.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу побеждала на Уимблдоне, US Open и Australian Open.

Теннис
Мария Шарапова
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