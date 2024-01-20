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Сегодня, 14:11

Чесноков сравнил теннисистку Соболенко с танком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что белорусская тенниска Арина Соболенко потрясающе играет на Australian Open и идет по турнирной сетке уверенно, как танк.

«Соболенко находится в очень хорошей форме. Она потрясающе играет и громит соперниц одну за другой, не оставляя им ни единого шанса. Она сметает всех на своем пути и идет по сетке как танк», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

19 января Соболенко в третьем круге разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:0, 6:0. Ранее на турнире она победила немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1) и чешку Бренду Фрухвиртову (6:3, 6:2). В воскресенье Соболенко сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Амандой Анисимовой.

Источник: https://tass.ru/sport/19774763
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
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