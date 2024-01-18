Пивоварова призвала не ждать от Касаткиной феноменальных результатов

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила игру россиянки Дарьи Касаткиной в начале сезона-2024.

«Думаю, что от Дарьи пока не стоит ждать больших побед и каких-то феноменальных результатов. Если она будет доходить до третьих кругов турниров «Большого шлема» и наберет уверенность, то, возможно, в течение года сможет о себе заявить. Но пока что я не вижу ее в лидерах», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Касаткина во втором круге Australian Open уступила американке Слоан Стивенс со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

26-летняя россиянка является победительницей семи турниров WTA (из них шесть — в одиночном разряде). На данный момент она занимает 13-е место в женском мировом рейтинге.