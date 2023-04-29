Чесноков: «Я бы очень хотел, чтобы Касаткина обыграла Цуренко»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Лесей Цуренко на турнире в Мадриде.

«Я бы очень хотел, чтобы Касаткина обыграла Цуренко. До турнира в Мадриде Дарья играла достаточно невзрачно. А сейчас у нее есть хорошие шансы успешно выступить на таком крупном турнире. Недавно Цуренко на турнире в Индиан-Уэллсе не вышла на матч с Ариной Соболенко из Белоруссии. Но в той ситуации у украинки на корте не было шансов против Соболенко. Она это понимала и потому устроила спектакль», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Касаткиной и Цуренко в рамках третьего круга турнира в Мадриде пройдет 30 мая. Начало — в 12.00 по московскому времени.