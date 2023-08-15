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Касаткина — Стирнс: смотреть трансляцию матча (видео)

Касаткина сыграет со Стирнс 15 августа в 18:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Во вторник, 15 августа, российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против американки Пейтон Стирнс в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 18:00 (по московскому времени).

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Дарья Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014).

Пейтон Стирнс имеет в своем активе 5 титулов ITF. Cоперницы встречались в 2023 году в третьем круге турнира «Большого шлема» Roland Garros. Тогда победу одержала российская теннисистка.

Теннис: турниры WTA в августе 2023 и кто из россиянок играет

Теннис
Дарья Касаткина
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