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Сегодня, 18:44

Касаткина победила Радукану пробилась во второй круг турнира в Остраве, где сыграет с Александровой

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг теннисного турнира в Остраве.

В первом матче она победила Эмму Радукану из Великобритании — 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты.

Следующей соперницей Касаткиной станет другая теннисистка из России — Екатерина Александрова.

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Эмма Радукану (Великобритания) — 7:5, 6:4

Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Эмма Радукану
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