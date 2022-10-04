Касаткина победила Радукану пробилась во второй круг турнира в Остраве, где сыграет с Александровой

Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг теннисного турнира в Остраве. В первом матче она победила Эмму Радукану из Великобритании — 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. Следующей соперницей Касаткиной станет другая теннисистка из России — Екатерина Александрова. Острава (Чехия) Турнир WTA AGEL Open 2022 Призовой фонд 757 900 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Дарья Касаткина (Россия, 5) — Эмма Радукану (Великобритания) — 7:5, 6:4