Онс Жабер сыграет с россиянкой Родиной во втором круге турнира в Туниса

Теннисистка Онс Жабер, посеянная на домашнем турнире в Тунисе под 1-м номером, вышла во второй круг соревнований. Ее следующий соперницей станет представительница России Евгения Родина. Монастир (Тунис) Турнир WTA Jasmin Open Monastir Призовой фонд 251 750 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Онс Жабер (Тунис, 1) — Энн Ли (США) — 6:2, 6:3 Тамара Зиданшек (Словения) — Марина Бассольс Рибера (Испания, Q) — 5:7, 6:3, 7:5 Магдалена Фрех (Польша) — Ясмин Мансури (Франция, WC) — 6:3, 6:2 Хэрриет Дарт (Великобритания) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:2, 6:4 Петра Мартич (Хорватия, 4) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 6:2, 7:5