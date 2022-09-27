Депутат Терюшков удивлен решением Минспорта присвоить Касаткиной звание заслуженного мастера спорта

27 сентября, 07:32
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков выразил удивление решением Министерства спорта России присвоить теннисистке Дарье Касаткиной звание заслуженного мастера спорта.
«Вот так государственная политика в сфере физической культуры и спорта у нас! С учетом национальных интересов Запада. После новости о начале развития на общероссийском уровне такого вида спорта как pole dance (эротические танцы), введения новых абсурдных определений «фиджитал», приказа Минспорта о выдающихся достижениях и особых заслугах Касаткиной перед Российской Федерацией, складывается впечатление, что ведомство готовится к самоликвидации», — написал у себя в Telegram-канале Терюшков.
Также депутат упомянул нетрадиционную ориентацию спортсменки, вспомнил ее слова о необходимости юным теннисистам уезжать в другие страны и отстранении сборных России от большинства международных соревнований.
О присвоении Касаткиной звания заслуженного мастера спорта стало известно в понедельник, 27 сентября. 25-летняя спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них шесть — в одиночном разряде.
Помимо Касаткиной звания ЗМС удостоилась еще одна теннисистка Екатерина Александрова, а также лыжник Глеб Ретивых, гимнастка Елена Еремина и каратистка Анна Чернышева.