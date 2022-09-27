Депутат Терюшков удивлен решением Минспорта присвоить Касаткиной звание заслуженного мастера спорта

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков выразил удивление решением Министерства спорта России присвоить теннисистке Дарье Касаткиной звание заслуженного мастера спорта.

«Вот так государственная политика в сфере физической культуры и спорта у нас! С учетом национальных интересов Запада. После новости о начале развития на общероссийском уровне такого вида спорта как pole dance (эротические танцы), введения новых абсурдных определений «фиджитал», приказа Минспорта о выдающихся достижениях и особых заслугах Касаткиной перед Российской Федерацией, складывается впечатление, что ведомство готовится к самоликвидации», — написал у себя в Telegram-канале Терюшков.

Также депутат упомянул нетрадиционную ориентацию спортсменки, вспомнил ее слова о необходимости юным теннисистам уезжать в другие страны и отстранении сборных России от большинства международных соревнований.

О присвоении Касаткиной звания заслуженного мастера спорта стало известно в понедельник, 27 сентября. 25-летняя спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них шесть — в одиночном разряде.

Помимо Касаткиной звания ЗМС удостоилась еще одна теннисистка Екатерина Александрова, а также лыжник Глеб Ретивых, гимнастка Елена Еремина и каратистка Анна Чернышева.