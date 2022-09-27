Андреева не смогла выйти во 2-й круг турнира в Парме

27 сентября, 12:30
Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение от Далмы Галфи из Венгрии в матче 1-го круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Парме (Италия).
Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.
Таким образом, Андреева не смогла выйти в следующий круг турнира.
Во 2-м круге турнира в Парме Галфи встретится с победительницей игры между Мариной Заневской из Бельгии и Лючией Бронцетти из Италия.
Парма (Италия)
Турнир WTA Parma Ladies Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Далма Галфи (Венгрия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:1, 6:2
Следующий соперник
Марина Заневская (Бельгия) — Лючия Бронцетти (Италия, 8)