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27 сентября, 12:30

Андреева не смогла выйти во 2-й круг турнира в Парме

Карен Саркисян
Корреспондент

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение от Далмы Галфи из Венгрии в матче 1-го круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Парме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Таким образом, Андреева не смогла выйти в следующий круг турнира.

Во 2-м круге турнира в Парме Галфи встретится с победительницей игры между Мариной Заневской из Бельгии и Лючией Бронцетти из Италия.

Парма (Италия)

Турнир WTA Parma Ladies Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Далма Галфи (Венгрия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:1, 6:2

Следующий соперник

Марина Заневская (Бельгия) — Лючия Бронцетти (Италия, 8)

Теннис
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