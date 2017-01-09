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9 января 2017, 13:16

Гаврилова обыграла Векич в Сиднее, Пуиг уступила Возняцки

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В первом круге турнира WTA в Сиднее Дарья Гаврилова в двух сетах нанесла поражение хорватке Донне Векич. Следующей соперницей теннисистки, перед началом прошлого сезона сменившей спортивное гражданство с российского на австралийское, станет британка Джоанна Конта.

В другом поединке олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг из Пуэрто-Рико уступила в трех сетах датчанке Каролин Возняцки. Теперь Возняцки предстоит встреча с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаврилова (Австралия) – Векич (Хорватия, LL) – 6:3, 7:6 (7:1)

Дуань Инин (Китай, Q) – Фалькони (США, LL) – 7:5, 3:6, 6:0

Возняцки (Дания, 10) – Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:3, 2:6, 6:4

Макхэйл (США, Q) – Бондаренко (Украина, Q) – 4:6, 7:5, 6:2

Источник: http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/11/5/
Дарья Гаврилова
Донна Векич
Каролин Возняцки
Моника Пуиг
Юлия Путинцева
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