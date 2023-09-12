Халеп дисквалифицировали до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил

Допинг
Сегодня, 18:27
Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
«ITIA подтверждает, что независимый трибунал отстранил румынскую теннисистку сроком на четыре года. 31-летняя Халеп была обвинена в двух отдельных нарушениях. Первое касалось неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году. Второе обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте спортсмена. Трибунал признал Халеп виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил», — говорится в заявлении ITIA.
Халеп была временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года, что было засчитано трибуналом в срок дисквалификации. Таким образом, отсранение спортсменки продлится с 7 октября 2022 до 6 октября 2026 года. Теннисистка намерена обжаловать это решение.
Халеп является победительницей 24 турниров WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).