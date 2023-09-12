Халеп дисквалифицировали до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«ITIA подтверждает, что независимый трибунал отстранил румынскую теннисистку сроком на четыре года. 31-летняя Халеп была обвинена в двух отдельных нарушениях. Первое касалось неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году. Второе обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте спортсмена. Трибунал признал Халеп виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил», — говорится в заявлении ITIA.

Халеп была временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года, что было засчитано трибуналом в срок дисквалификации. Таким образом, отсранение спортсменки продлится с 7 октября 2022 до 6 октября 2026 года. Теннисистка намерена обжаловать это решение.

Халеп является победительницей 24 турниров WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).