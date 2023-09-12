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Сегодня, 14:49

Джокович отреагировал на первое место Соболенко в рейтинге WTA

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Соцсети Новака Джоковича.
Фото Скриншот.
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Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на игру белоруски Арины Соболенко, которая впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). В финале US Open она проиграла американке Коко Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).

Теннисист опубликовал у себя в соцсетях фотографию Соболенко и четыре эмодзи.

Соцсети Новака Джоковича.
Фото Скриншот.

25-летняя белорусская теннисистка в этом году выиграла Australian Open в одиночном разряде. Также на ее счету две победы на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021) и 19 побед на турнирах WTA (13 — в одиночном разряде).

Арина Соболенко
Новак Джокович
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