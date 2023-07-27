Свентек — о желании Соболенко стать первой ракеткой: «Меня мотивирует то, что кто-то хочет меня догнать»

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек отреагировала на мнение о существовании большой тройки женского тенниса.

Так недавно начали называть ее, Арину Соболенко и Елену Рыбакину.

«Признаюсь, для меня это было странно, потому что я не совсем понимала, с какой целью задают эти вопросы. Понятно, что пресса привлекает зрителей, и создание такой женской большой тройки, конечно, в этом помогает, и, безусловно, может заинтересовать болельщиков, но я думаю, что мы, и я в том числе, прогрессируем, прокладывая собственный путь, независимо от того, что происходит с другими спортсменами», — приводит слова Свентек польское издание Przeglad Sportowy.

Также она поделилась мнением о желании Соболенко стать первой ракеткой мира.

«Я знаю, что у Арины есть большая цель, ее мотивирует то, что я сейчас стою выше нее. Меня тоже мотивирует то, что кто-то хочет меня догнать. В этом году мы обе проводим суперсезон и играем очень стабильно, так что у нас есть повод еще лучше тренироваться, работать и быть еще профессиональнее. Рано называть нас большой тройкой, потому что в мужском теннисе Джокович, Федерер и Надаль добились «чуточку» больше нас», — сказала Свентек.

В 2023 году Свентек и Соболенко выиграли по 3 титула, в том числе у каждой по одному «Большому шлему».