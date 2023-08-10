Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира WTA 1000 в Монреале с Каролиной Муховой.

В финале «Ролан Гаррос» Свентек победила Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

«Не думаю, что о нем нужно забыть. Скорее, нужно сделать выводы и запомнить, что сработало. С другой стороны, здесь другое покрытие, другая стадия турнира и другое давление. В любом случае нужно быть готовой к следующему матчу и помнить, что может произойти что угодно, потому что теннис бывает непредсказуем. У одного игрока может быть плохой день. А другой может показать лучший теннис в жизни», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Матч третьего круга между теннисистками состоится 10 августа. Начало игры запланировано на 19.30 мск. Счет в личных встречах 1-1.