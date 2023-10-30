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Сегодня, 15:00

Итоговый турнир WTA: расписание матчей групп и формат плей-офф

Стартовал итоговый турнир WTA в Канкуне (Мексика) 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Итоговый турнир WTA стартовал 29 октября в Канкуне (Мексика) и завершится 5 ноября. Призовой фонд турнира составляет 9 миллионов долларов.

Формат турнира

На хардовом покрытии сыграют восемь лучших теннисисток этого года. Их разделили на две группы, в каждой из них — по четыре спортсменки. В квартетах пройдут матчи по круговой системе. Победительница каждой группы выйдет в полуфинал, где встретится с теннисисткой, которая заняла второе место в другом квартете. Лучшие на данной стадии сыграют в финале. Аналогичный формат и в парном разряде.

Матчи группового этапа пройдут с воскресенья по пятницу (по два в день), полуфиналы состоятся 4 октября, а финал — 5 октября.

Расписание и результаты матчей групп

Одиночный разряд

30 октября

00.00. Елена Рыбакина — Джессика Пегула — 5:7, 2:6

02.00. Арина Соболенко — Мария Саккари — 6:0, 6:1

31 октября

00.00. Ига Свентек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия)

02.00. Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис)

1 ноября

01.00. Джессика Пегула (США) — Мария Саккари (Греция)

01.00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Мария Саккари (Греция)

Парный разряд

30 октября

04.00. Коко Гауфф (США) / Джессика Пегула (США) — Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлайфф (Канада) — 6:7, 3:6

22.30. Сторм Хантер (Австралия) / Элисе Мертенс (Бельгия) — Сюко Аояма (Япония) / Ена Шибахара (США)

31 октября

04.00. Дезайри Кравчук (США) / Деми Схурс (Голландия) — Николь Меличар (США) / Эллен Перес (Австралия)

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Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Кори Гауфф
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