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Сегодня, 14:00

Итоговый турнир WTA — все участницы: состав групп и даты проведения

Стартовал итоговый турнир WTA в Канкуне (Мексика)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports
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Итоговый турнир WTA стартовал в Канкуне (Мексика) 29 октября и завершится 5 ноября. На хардовом покрытии сыграют восемь лучших теннисисток этого года. Их разделили на две группы: «Бакалар» и «Четумаль» в одиночном разряде, «Махауаль» и «Майя Каан» в парном.

Состав групп итогового турнира WTA

Одиночный разряд

В Мексику приехали практически все теннисистки из топ-8. Одними из первых в сентябре квалифицировались четыре лучших спортсменок мира: Арина Соболенко, Ига Свентек, Кори Гауфф и Елена Рыбакина. В октябре к ним присоединились Джессика Пегула, Онс Жабер, Маркета Вондроушова и Каролина Мухова. Восьмая ракетка мира выбыла из-за травмы, ее заменит Мария Саккари.

Группа «Бакалар»

  • Арина Соболенко (Белоруссия);

  • Елена Рыбакина (Казахстан);

  • Джессика Пегула (США);

  • Мария Саккари (Греция).

Группа «Четумаль»

  • Ига Швентек (Польша);

  • Кори Гауфф (США);

  • Онс Жабер (Тунис);

  • Маркета Вондроушова (Чехия).

Парный разряд

В парном турнире примет участие 39-летняя россиянка Вера Звонарева. Она будет играть в паре с Лаурой Зигемунд. Их соперницами стали Кори Гауфф и Джессика Пегулой, Сторм Хантер и Элизе Мертенс, Сюко Аояма и Эной Шибахара, Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, Дезире Кравчик и Деми Схюрс, Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф, Николь Мелихар-Мартинес и Эллен Перес.

Группа «Махауаль»

  • Вера Звонарева и Лаура Зигемунд (Россия/Германия);

  • Кори Гауфф и Джессика Пегула (США);

  • Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (Чехия);

  • Габриэла Домбровски и Эрин Рутлайфф (Канада).

Группа «Майя Каан»

  • Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия);

  • Шуко Аояма и Эна Сибахара (Япония);

  • Деми Схюрс и Дезира Кравчик (Нидерланды/США);

  • Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия).

В квартетах пройдут матчи по круговой системе. Победительница каждой группы выйдет в полуфинал, где встретится с теннисисткой, которая заняла второе место в другом квартете. Лучшие на данной стадии сыграют в финале. Аналогичный формат и в парном разряде.

Матчи группового этапа пройдут с воскресенья по пятницу (по два в день), полуфиналы состоятся 4 ноября, а финал запланирован на 5 ноября.

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Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Кори Гауфф
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