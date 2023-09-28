Кудерметова и Павлюченкова не смогли попасть в полуфинал парного турнира в Токио

Сегодня, 10:47
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова не смогли пройти в полуфинал парного турнира WTA в Токио (Япония).
В четвертьфинале россиянки уступили японке Мию Като и украинке Надежде Киченок — 6:0, 4:6, 6:10.
В полуфинале Като и Киченок встретятся с победителем матча Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Фернанда Контрерас Гомес/Деспина Папамихаил (Мексика/Греция).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:6, 6:4, 10:6