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Сегодня, 10:47

Кудерметова и Павлюченкова не смогли попасть в полуфинал парного турнира в Токио

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова не смогли пройти в полуфинал парного турнира WTA в Токио (Япония).

В четвертьфинале россиянки уступили японке Мию Като и украинке Надежде Киченок — 6:0, 4:6, 6:10.

В полуфинале Като и Киченок встретятся с победителем матча Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Фернанда Контрерас Гомес/Деспина Папамихаил (Мексика/Греция).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:6, 6:4, 10:6

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
0
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