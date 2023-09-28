Звонарева проиграла Жабер в четвертьфинале турнира в Нинбо

Россиянка Вера Звонарева проиграла туниске Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Нинбо (Китай) — 5:7, 6:4, 1:6. Матч длился 2 часа 38 минуту.

526-я ракетка мира Звонарева допустила за игру 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. У 7-й ракетки мира Жабер — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 8 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале первая сеянная на турнире Жабер встретится с победительницей матча Катерина Синякова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 7:5, 4:6, 6:1