Звонарева проиграла Жабер в четвертьфинале турнира в Нинбо

Сегодня, 14:53
Россиянка Вера Звонарева проиграла туниске Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Нинбо (Китай) — 5:7, 6:4, 1:6. Матч длился 2 часа 38 минуту.
526-я ракетка мира Звонарева допустила за игру 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. У 7-й ракетки мира Жабер — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 8 из 13 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале первая сеянная на турнире Жабер встретится с победительницей матча Катерина Синякова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 7:5, 4:6, 6:1