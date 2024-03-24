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24 марта, 21:02

Кудерметова и Потапова проиграли на старте парного турнира в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Майами.

Девушки не смогли обыграть американку Николь Меличар и австралийку Эллен Перес — 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час.

Во втором круге парного турнира Меличар и Перес сыграют с победительницами матча Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
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