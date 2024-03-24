Кудерметова и Потапова проиграли на старте парного турнира в Майами

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Майами. Девушки не смогли обыграть американку Николь Меличар и австралийку Эллен Перес — 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час. Во втором круге парного турнира Меличар и Перес сыграют с победительницами матча Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США). Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2