Кудерметова и Потапова проиграли на старте парного турнира в Майами

24 марта, 21:02
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Майами.
Девушки не смогли обыграть американку Николь Меличар и австралийку Эллен Перес — 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час.
Во втором круге парного турнира Меличар и Перес сыграют с победительницами матча Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2