Кудерметова и Самсонова будут играть в паре все основные турниры 2023 года

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова будут вместе играть все основные парные турниры следующего сезона с прицелом на Олимпиаду 2024 года.

«Они будут играть в паре на всех основных турнирах сезона. По обоюдному согласию. Это в интересах и их, и нашей сборной с учетом предстоящей Олимпиады», — сказал Тарпищев ТАСС.

25-летняя Кудерметова является второй ракеткой мира в парном разряде и девятой — в одиночном. 23-летняя Самсонова занимает 20-е место в одиночном рейтинге WTA и 192-е — в парном.