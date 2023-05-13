Кудерметова в трех сетах обыграла Потапову на турнире WTA в Риме

Россиянка Вероника Кудерметова в третьем круге на турнире в Риме в трех сетах обыграла соотечественницу Анастасию Потапову. Матч продолжался 2 часа 25 минут. В четвертом круге Кудерметова встретится с победительницей встречи Коко Гауфф (США) — Мария Боузкова (Чехия). Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 3 572 618 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 7:5, 3:6, 6:1