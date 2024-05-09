Кудерметова уступила 331-й ракетке мира во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Риме уступила немке Ангелик Кербер со счетом 3:6, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. На счету 27-летней россиянки эйс, двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге 331-я ракетка мира встретится с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) — Екатерина Александрова (Россия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 доллар

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия) — Вероника Кудерметова (Россия, 17) — 6:3, 6:0