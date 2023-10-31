Кузнецова считает, что Мирра Андреева доказала свою состоятельность

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова оценила выступление россиянки Мирры Андреевой в текущем сезоне.

«Мирра уже доказала, что может играть наравне с мировыми звездами и показывать хорошие результаты. Следующим уровнем для Мирры будут победы над спортсменками из первой десятки мирового рейтинга. Я очень надеюсь, что у нее это получится. Сейчас она занимает достойные позиции, показывает хорошую игру. Я считаю, что у нее прошел отличный сезон, это наша новая звездочка. Не зря она так гремит в мировых СМИ и уже показывает очень хорошие результаты», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

16-летняя Андреева занимает 47-е место в мировом рейтинге WTA. В этом году она доходила до третьего круга «Ролан Гаррос», до четвертого круга Уимблдона и до второго круга Открытого чемпионата США.