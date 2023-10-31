Вондроушова недовольна кортами в Итоговом турнире WTA в Мексике

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова раскритиковала WTA за качество корта в Итоговом турнире в Канкуне.

«Мой Итоговый совсем не такой, как я себе его представляла. Мы усердно работаем весь год, чтобы попасть в финал, но в конце концов нас ждет разочарование. Стадион совершенно не готов к матчам, и мне кажется, что людей из WTA абсолютно не интересует, как себя чувствуем мы, которым предстоит играть на этом корте. У нас нет ощущения, что нас кто-то слушает или интересуется нашим мнением. Это очень грустно», — сказала Вондроушова на послематчевой пресс-конференции.

В первом матче турнира чешка проиграла польке Иге Свентек со счетом 6:7 (3:7), 0:6. Отметим, что в первом сете Вондроушова вела 5:2.

Следующий матч в Итоговом турнире 6-я ракетка мира проведет против Кори Гауфф.