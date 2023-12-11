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Сегодня, 18:22

Мирра Андреева признана новичком года по версии WTA

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева признана новичком года на церемонии WTA Player Award-2023.

16-летняя спортсменка выиграла конкуренцию у соотечественниц Дианы Шнайдер и Элины Аванесян, американки Пейтон Стирнс и Линды Носковой из Чехии.

Премия WTA Player Award проводится ежегодно, лауреатов выбирают представители международных СМИ.

В 2023 году Андреева впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» и одержала первую победу, обыграв американку Элисон Риск на (6:2, 6:1) на «Ролан Гаррос». Она дошла до 3-го раунда турнира. Также россиянка добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.

Андреева в этом году поднялась на 359 позиций в рейтинге WTA — с 405-го на 46-е место.

Теннис
Мирра Андреева
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