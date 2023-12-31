Мирра Андреева о победе над Шнайдер: «Очень нервничала, потому что мы с Дианой много лет знаем друг друга»

Россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер (6:2, 6:3) в первом круге турнира WTA в Брисбене (Австралия).

«Честно признаться, я очень и очень нервничала перед игрой, потому что мы с Дианой знаем друг друга уже много лет. Эрика (Андреева. — сестра Мирры. Прим. «СЭ») играла с ней в команде, поэтому я хорошо ее знаю. Я очень рада сегодняшней победе.

Старалась играть низко, так как корт был очень быстрым. Мне понравился уровень тенниса, который я показала сегодня», — цитирует слова Андреевой пресс-служба WTA.

Во втором круге Андреева встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.