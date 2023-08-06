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Сегодня, 09:30

Ольховский назвал достойным результатом полуфинал Самсоновой на турнире в Вашингтоне

Руслан Минаев
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление Людмилы Самсоновой на турнире в Вашингтоне (США).

Россиянка дошла до полуфинала и уступила американке Коко Гауфф.

«Я считаю, что выход в полуфинал — это уже достойный результат. Ей хорошо подходят условия североамериканских кортов, она показывает на них хорошие результаты. Выступление в Вашингтоне придаст ей уверенности перед главными турнирами американской серии», — цитирует Ольховского ТАСС.

В финале турнира Гауфф встретится с гречанкой Марией Саккари.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Людмила Самсонова
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