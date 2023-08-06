Ольховский назвал достойным результатом полуфинал Самсоновой на турнире в Вашингтоне

Сегодня, 09:30
Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление Людмилы Самсоновой на турнире в Вашингтоне (США).
Россиянка дошла до полуфинала и уступила американке Коко Гауфф.
«Я считаю, что выход в полуфинал — это уже достойный результат. Ей хорошо подходят условия североамериканских кортов, она показывает на них хорошие результаты. Выступление в Вашингтоне придаст ей уверенности перед главными турнирами американской серии», — цитирует Ольховского ТАСС.
В финале турнира Гауфф встретится с гречанкой Марией Саккари.