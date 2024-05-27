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Сегодня, 11:16

Тренер «ПСЖ» Энрике общался с голкипером «Краснодара» Сафоновым по видеосвязи

Виктория Кравченко
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов общался по видеосвязи с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике, сообщает Legalbet.

По данным источника, 22 мая специалист связался с россиянином по видеосвязи и сообщил о желании клуба подписать с ним контракт. Испанский тренер сказал Сафонову, что ждет его в команде.

22 мая сообщалось о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 26-го числа эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

Источник: https://legalbet.ru/news/glavnij-trener-pszh-enrike-obshalsya-s-safonovim-po/
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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