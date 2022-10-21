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Сегодня, 19:59

Веснина — о шансах Касаткиной выиграть Итоговый турнир: «Все же Свентек — претендент номер один»

Веснина оценила шансы Дарьи Касаткиной выиграть Итоговый турнир
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила шансы Дарьи Касаткиной выиграть Итоговый турнир.

«На Итоговом чемпионате, сколько я раз уже играла в парном разряде и наблюдала одиночный, шансы на победу есть практически у всех. Там такой формат, что проиграв даже две игры в подгруппе, у тебя есть шанс выйти из нее и выиграть. Там идет подсчет геймов, сетов и так далее, поэтому это Итоговый все же можно назвать лотерей. Но мне кажется, что шанс есть у всех, у Даши в том числе. Но, единственное, Ига Свентек — претендент номер один, но после нее я бы сказала, что все в равных условиях», — сказала Веснина «СЭ».

Касаткина сумела вернуться в топ-10 впервые с января 2019 года. Она также установила новый карьерный максимум, в августе поднявшись на 9-ю строчку.

Дарья Касаткина
Елена Веснина
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