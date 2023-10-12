Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Гонконге

Сегодня, 15:09
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю в 1/8 финала турнира в Гонконге — 7:5, 1:6, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.
Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету теннисистки из Бразилии 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Еще одна россиянка Софья Лансере уступила бельгийке Элизе Мертенс во втором круге турнира в Гонконге — 3:6, 6:7 (5:7).
Лансере 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. У Мертенс 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Павлюченкова сыграет против Катержины Синяковой из Чехии, а Мертенс встретится с итальянкой Мартиной Тревизан.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 7:5, 1:6, 6:1