Павлюченкову и Звонареву исключили из пула допинг-тестирования Международной федерации тенниса

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева не вошли в пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF) на 2023 год, сообщает ТАСС.

По сравнению с предыдущим пулом количество россиян увеличилось с 14 до 17 человек. Под контролем Международной федерации тенниса остаются Екатерина Александрова, Варвара Грачева, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Даниил Медведев, Анастасия Потапова, Андрей Рублев и Людмила Самсонова.

Из международного пула допинг-тестирования также исключена Виктория Львова. Вошли в новый пул Анна Блинкова, Анна Калинская, Павел Котов, Камилла Рахимова, Роман Сафиуллин и Арина Вараксина.

31-летняя Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде).

38-летняя Звонарева — победительница пяти турниров Большого шлема (3 — в паре, 2 — в миксте), трехкратная финалистка турниров Большого шлема (2 — в одиночном разряде, 1 — в паре), победительница 24 турниров WTA (12 — в одиночном разряде), бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.