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Сегодня, 01:03

Перед матчем Свитолиной и Азаренко в США объявят, что рукопожатия не будет

Сергей Разин
корреспондент
Виктория Азаренко.
Фото AFP
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Украинка Элина Свитолина в первом круге турнира в Вашингтоне встретится с белоруской Викторией Азаренко.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналист Бена Ротенберга, перед игрой объявят, что спортсменки не будут пожимать друг другу руки. В WTA заявили, что с уважением относятся к решению украинских спортсменок не пожимать руки соперницам.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Однако уже на следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Элина Свитолина. Свитолина: «Мы не жмем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция»

Источник: https://rsport.ria.ru/20230731/rukopozhatie-1887265228.html
Виктория Азаренко
Элина Свитолина
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