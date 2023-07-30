Российская теннисистка Аншба проиграла в финале турнира в Лозанне в парном разряде

Сегодня, 18:39
Российская теннисистка Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк проиграли в финале парного турнира в Лозанне.
В финальной встрече их переиграла венгерская теннисистка Анна Бондар в паре с Диан Парри из Франции. Встреча завершилась со счетом 2:6, 1:6.
На счету победительниц один эйс и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Анна Бондар/Диан Парри (Венгрия/Франция, 3) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — 6:2, 6:1