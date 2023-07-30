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Сегодня, 18:39

Российская теннисистка Аншба проиграла в финале турнира в Лозанне в парном разряде

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк проиграли в финале парного турнира в Лозанне.

В финальной встрече их переиграла венгерская теннисистка Анна Бондар в паре с Диан Парри из Франции. Встреча завершилась со счетом 2:6, 1:6.

На счету победительниц один эйс и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Анна Бондар/Диан Парри (Венгрия/Франция, 3) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — 6:2, 6:1

Теннис
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