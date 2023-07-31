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Сегодня, 07:00

Теннис: турниры WTA в августе 2023 и кто из россиянок играет

В августе 2023 запланировало пять турниров WTA
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Расписание турниров WTA в августе.

Календарь на август включает в себя по два турнира WTA серии Masters 1000 и категории 250, а также турнир серии «Большого шлема» US Open, который стартует в конце месяца.

WTA Masters 1000 — турнир Canadian Open

Даты: 7 — 12 августа
Где: Торонто, Канада
Покрытие: хард

Матчи турнира в Монреале и Торонто проходят на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. Турнирная сетка рассчитана на 56 участниц. Призовой фонд составляет 2,7 миллиона долларов. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.

WTA Masters 1000 — турнир Western & Southern Open

Даты: 13 — 19 августа
Где: Цинциннати, США
Покрытие: хард

Соревнования проходят в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Участие в турнире принимает 56 теннисисток. Призовой фонд составляет 2 527 250 долларов. Действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия.

Среди россиянок к участию заявлены Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова.

WTA 250 — Tennis in the Land

Даты: 20 — 26 августа
Где: Кливленд, США
Покрытие: хард

В турнире примут участие 32 теннисистки. Призовой фонд составляет около 259 тысяч долларов. Действующей победительницей является российская теннисистка Людмила Самсонова.

Мирра Андреева.
Фото Reuters

Открытый чемпионат США (US Open), турнир «Большого шлема»

Даты: 28 августа — 10 сентября
Где: Нью-Йорк, США
Покрытие: хард

Один из четырех турниров серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра. Действующей чемпионкой является Ига Швентек.

Cреди российских теннисисток в число участниц входят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.

Сетки теннисных турниров WTA в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».

Теннис
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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