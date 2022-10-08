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8 октября, 23:24

Свентек — о финале турнира в Остраве: «Матч будет жестким»

Анна Горшкова
Корреспондент

Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча с чешкой Барборой Крейчиковой в финале турнира в Остраве.

В полуфинале турнира польская теннисистка обыграла россиянку Екатерину Александрову (7:6 (7:5), 2:6, 6:4).

«Я знаю, что финал будет жестким и Барбора играет немного иначе, чем мой соперник сегодня, поэтому тактически я должна быть готова. Для меня не имеет значения, будет ли это финал или любой другой раунд, я просто отдам все свои силы», — приводит слова Свентек сайт WTA.

Финал турнира в Остраве пройдет в воскресенье, 9 октября.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2842478/swiatek-grabs-60th-win-of-year-will-meet-krejcikova-in-ostrava-final
Теннис
Ига Свентек
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Александрова проиграла Свентек и не смогла выйти в финал турнира в Остраве