Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Теннис

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

22 ноября, 23:14

Первые ракетки Польши призвали провести расследование обвинений в адрес главы Ассоциации тенниса Польши

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Первые ракетки Польши Ига Свентек и Хуберт Хуркач выступили с заявлениями, в которых призвали провести расследование обвинений в адрес главы Ассоциации тенниса Польши Мирослава Скшипчиньски.

«Мы против насилия в спорте, в теннисе, в любой дисциплине и в повседневной жизни. Вот почему мы воспринимаем новости о президенте Федерации тенниса Польши как серьезное дело. Руководящие органы должны с этим разобраться», — приводит слова заявления теннисистов Onet.pl.

Народный депутат Катержина Котула, в детстве занимавшаяся теннисом, рассказала, что Скшипчиньски несколько раз насиловал ее.

Позже выступила еще одна женщина по имени Ева Чичек, которая утверждает, что когда она работала официанткой на спортивном мероприятии, Скшипчиньски домогался ее.

Ига Свентек
Хуберт Хуркач
4
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президента Федерации тенниса Польши обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

Свентек выступит в турнире в Бад-Хомбурге, чтобы улучшить игру на траве в преддверии Уимблдона-2023