Огонь в серии «Каролины» и «Рейнджерс»: Свечников снес Шестеркина, игра дошла до второго овертайма

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» второй раз подряд.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лафренье — 1 (Миллер, Веннберг), 10:53 — 1:0. Гюнцель — 2 (Ахо, Свечников), 15:07 — 1:1. Орлов — 2 (Шей, Ахо), 19:54 — 1:2. Лафренье — 2 (Фокс, Панарин), 27:32 — 2:2. Гюнцель — 3 (Ахо, Деанджело), 38:18 — 2:3. Крайдер — 3 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 3:3. Трочек — 5 (бол., Зибанежад, Панарин), 87:24 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Андерсен.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 39 (11+9+9+10) — 57 (13+12+17+15).

Наши: Панарин (32.24/3/+1) — Орлов (25.56/3/0), Свечников (26.50/2/+2).

8 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 2-0.

После неудачного первого матча серии в опалу у Рона Бриндамора попал Евгений Кузнецов. Вместо россиянина в заявке на игру оказался Максим Комтуа, проведший весь сезон в АХЛ. Трудно сказать, связаны эти события или нет, но во второй игре серии «Каролина» с первых минут выглядела гораздо лучше, чем в первой.

Однако счет в матче все равно открыли «Рейнджерс». Алексис Лафреньер в этом плей-офф отмечался только голевыми передачами, но тут увидел, что Фредерик Андерсен оставил открытым ближний угол и мощным броском отправил туда шайбу.

Эмоции первого матча, где чуть ли не каждая остановка заканчивалась стычками, перенеслись на второй. Андрей Свечников жестковато сыграл против Игоря Шестеркина, за что получил две минуты штрафа. Игорю даже не нужен тафгай в команде вроде Мэтта Ремпе: россиянин сам захотел по-мужски решить вопрос с соотечественником, но не добрался до него.

Несколько лет назад Свечников попал во все новостные каналы, подравшись в плей-офф с Александром Овечкиным. Сегодня форвард «Каролины» вновь оказался близок к драке с россиянином.

После двух минут отдыха Свечников тут же соорудил гол. Форвард шикарно укрыл шайбу корпусом от Брэйдена Шнайдера и скинул ее на синюю линию под бросок Ахо. В итоге счет уже равный.

В самой концовке периода «Каролина» впервые в этой серии вышла вперед. Дмитрий Орлов своим подставлением застал врасплох Шестеркина похлеще, чем хит Свечникова.

Во втором периоде команды просто обменялись голами. Сначала дубль оформил Алексис Лафреньер, замкнув прострел Адама Фокса. За две минуты до конца периода вторую шайбу в матче забросил уже Джейк Генцел: игроки «Рейнджерс» потеряли форварда в слоте, откуда он мощным броском вновь вывел свою команду вперед.

В третьем периоде у «Рейнджерс» вновь заработало большинство, за счет которого во многом команда взяла и первую игру. Артемий Панарин великолепным пасом вывел Винсента Трочека на убойную позицию, но отличиться американцу не удалось. Зато на добивании самым расторопным оказался Крис Крайдер, который и сравнял счет.

Великолепный шанс закончить матч в основное время появился у «Рейнджерс» в концовке. За две минуты до завершения основного времени Брейди Шей получил две минуты штрафа за подножку. Но вместо победного гола «Рейнджерс» чуть не пропустили сами: Сет Джарвис не воспользовался обрезом Мики Зибанежада.

В овертайме главной звездой «Рейнджеров» стал Игорь Шестеркин. На его счету 15 отраженных бросков, несколько сорванных оваций и еще одна стычка с Андреем Свечниковым.

Второй матч серии вновь доказал, что важнейшим фактором успеха в плей-офф является игра в неравных составах. «Каролина», реализовавшая каждую третью попытку в первом раунде, не может забить в большинстве «Рейнджерс» уже два матча подряд (10 шансов при игре «5 на 4»). Один только Джейкоб Труба трижды оставлял «Рейнджеров» в меньшинстве.

Зато команда из Нью-Йорка свои шансы использует. Первое же удаление «Каролины» в овертайме закончилось голом: Трочек протолкнул шайбу в ворота Фредерика Андерсена. Вновь ассистом отличился Артемий Панарин, у которого сегодня хет-трик из результативных передач.

«Рейнджерс», кстати, не потерпели еще ни одного поражения в этом плей-офф: 4-0 в серии с «Вашингтоном» и 2-0 сейчас.