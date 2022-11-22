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22 ноября, 23:05

Президента Федерации тенниса Польши обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса Польши Мирослав Скшипчиньски был обвинен в сексуальных домогательствах.

Народный депутат Катержина Котула, в детстве занимавшаяся теннисом, рассказала о его поведении в прошлом.

«Он считался лучшим тренером Польши. В нашем клубе считали, что заполучить такого тренера — большая честь.

Во время тренировок он позволял себе ужасные вещи: комментировал грудь и попы девочек, спрашивал мальчиков, не хотят ли они нас потрогать, а также повторял: «Если женщина говорит «Нет», она имеет в виду «Да».

Потом он начал искать возможности для физического контакта и часто приглашал девочек в свой «офис». Там он трогал меня в интимных местах и насиловал не менее дюжины раз.

Почему я ничего не предпринимала? Думаю, дело было в детском стыде.

Сейчас он является важным лицом в теннисе и даже хочет стать министром спорта", — приводит слова Котулы Onet.pl.

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