Квитова о финале с Рыбакиной: «Она атакующий игрок, здорово подает»

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась ожиданиями от финала турнира WTA 1000 в Майами против Елены Рыбакиной.

«Счет в личке 1:1, посмотрим, кто кого. Она хорошо играет, победила в Индиан-Уэллс и здесь вышла в финал. Безусловно, это большое достижение. Она атакующий игрок, здорово подает. Я тоже. На самом деле все зависит от того, как мы будем справляться с давлением друг друга», — сказала Квитова на пресс-конференции.

Финал турнира в Майами пройдет сегодня, 1 апреля. Начало — в 22.00 мск.