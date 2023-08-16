Потапова проиграла Вондоушовой во втором круге турнира в Цинциннати

Сегодня, 20:45
Россиянка Анастасия Потапова не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати — 4:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
27-я ракетка мира Потапова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-понта из 6. На счету 10-й ракетки мира Вондроушовой 3 эйса, 3 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге чешская теннисистка сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2
Джессика Пегула (США, 3) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:3