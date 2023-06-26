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Сегодня, 20:14

Андрееску прошла во второй круг турнира в Бад Хомбурге, Синякова встретится с Родиной

Руслан Минаев
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Канадка Бьянка Андрееску обыграла британку Сонай Картал в первом круге турнира WTA в Бад Хомбурге (Германия) — 6:2, 3:6, 7:5.

Чешка Катержина Синякова победила итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4.

В следующем туре Андрееску сыграет с испанкой Ребекой Масаровой, Синякова встретится с россиянкой Евгенией Родиной.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Сонай Картал (Великобритания, WC) — 6:2, 3:6, 7:5

Катержина Синякова (Чехия) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — 6:3, 6:4

Теннис
Бьянка Андрееску
Евгения Родина
0
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