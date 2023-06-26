Андрееску прошла во второй круг турнира в Бад Хомбурге, Синякова встретится с Родиной

Канадка Бьянка Андрееску обыграла британку Сонай Картал в первом круге турнира WTA в Бад Хомбурге (Германия) — 6:2, 3:6, 7:5. Чешка Катержина Синякова победила итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4. В следующем туре Андрееску сыграет с испанкой Ребекой Масаровой, Синякова встретится с россиянкой Евгенией Родиной. Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия) Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Сонай Картал (Великобритания, WC) — 6:2, 3:6, 7:5 Катержина Синякова (Чехия) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — 6:3, 6:4