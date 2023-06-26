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Сегодня, 21:49

Рахимова и Путинцева проиграли дуэту Гауфф/Пегула

Руслан Минаев
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Россиянка Камилла Рахимова в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана проиграли американскому дуэту Коко Гауфф/Джессика Пегула в первом круге турнира в Истборне (Великобритания) — 2:6, 1:6. Матч длился 52 минуты.

В четвертьфинале американки сыграют с победительницами матча Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай (США/Китай) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — Юлия Путинцева/Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) — 6:2, 6:1

Теннис
Джессика Пегула
Камилла Рахимова
Кори Гауфф
Юлия Путинцева
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