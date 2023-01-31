Россиянка Валерия Савиных проиграла в первом круге турнира в Хуахине

Сегодня, 11:37
Россиянка Валерия Савиных проиграла японке Нао Хибино в первом круге турнира в Хуахине (Тайланд).
Матч завершился со счетом 0:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
230-я ракетка мира Савиных ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. На счету 139-й ракетки Хибино — 1 эйс, 2 двойные и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге Хибино встретится с победительницей матча Лян Энь Шо (Тайвань) — Марта Костюк (Украина).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Нао Хибино (Япония) — Валерия Савиных (Россия, Q) — 6:0, 6:2
Татьяна Мария (Германия, 6) — Александра Эала (Филиппины, Q) — 6:2, 6:2