Российская теннисистка Шнайдер восхитилась формой Винус Уильямс

Российская теннисистка Диана Шнайдер в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером поделила эмоциями, которые испытала в победной матче против Винус Уильямс на «тысячнике» Miami Open.

20-летняя россиянка выиграла у 43-летней победительницы семи турниров «Большого шлема» со счетом 6:3, 6:3.

— Сам факт выхода на корт против такого соперника, как старшая Уильямс, не менее важен, чем победа. Что вы чувствовали, играя против Винус?

— Безусловно, сильно волновалась. И конечно, была очень рада сыграть с ней. Были смешанные чувства из-за разницы в возрасте. Никогда не думала, что застану такой момент, чтобы сыграть с такой великой чемпионкой, как Винус. Переживала, потому что сильно хотелось выиграть и показать хорошую игру, как-то преподнести себя с лучшей стороны. Очень много эмоций в тот день смешалось. Главным было не чересчур хотеть выиграть и держать эмоции под контролем.

— Сестры Уильямс были среди ваших кумиров, когда вы росли?

— Мне кажется, Винус и Серена — это кумиры у всех. Не сказала бы, что смотрела каждый их матч и фанатела от их игры. Но, безусловно, они внесли такой вклад в теннис и выиграли столько важнейших турниров, что сам выход на корт против любой из них — большая честь.

— Вы представляете себя играющей в теннис в 44 года, как Винус? Если вам кто-то скажет, что увидел будущее — и вы там играете в этом возрасте, как отреагируете?

— До 44 мне еще очень и очень долго. За это время всякое может случиться. Все может быть. Не исключаю, что пару или микст буду играть.

— На Miami Open вы прошли Винус Уильямс, но во втором раунде в двух сетах уступили другой опытной американке — Мэдисон Киз. Насколько вас в 19 лет удовлетворил такой результат?

— Конечно, я рада. Потому что победа над Винус — это мой первый матч на «тысячнике», где я прошла первый круг. Это шажок для меня в плане развития. Конечно, такие матчи, как с Киз, хочется играть лучше, показывать более высокий уровень, но понимаю, что все это приходит с опытом. Для него мне нужно еще сыграть матчи с такими оппонентами, которые уже достаточно долго находятся в туре на высоких позициях. Тут все имеют сложившийся уровень, игру, ее понимание и видение. Поэтому надеюсь, что дальше все будет намного лучше.

— Верите, что когда-нибудь выиграете турнир «Большого шлема»?

— Да. И хотелось бы каждый из них. Потихоньку буду стараться прогрессировать и идти к этой мечте.

Шнайдер является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде. На данный момент россиянка занимает 58-е место в мировом рейтинге.