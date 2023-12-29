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Сегодня, 11:53

Рыбакина назвала главную цель на сезон-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась целями на сезон-2024.

«Конечно, главная цель — стать первой ракеткой мира, но приоритет всегда отдаю хорошим результатам в турнирах «Большого шлема». Так что цели не меняются. Из-за Олимпийских игр в 2024 году наш график стал еще интенсивнее», — приводит слова Рыбакиной Gulf News.

Спортсменка заявила, что в 2024 году хочет прибавить в физике, а также может многое улучшить на корте.

«Я хочу прибавить в физике, потому что это моя слабая сторона. На корте я тоже могу многое улучшить, потому что нам никогда не хватает времени, чтобы внедрять идеи моего тренера», — сказала Рыбакина.

24-летняя теннисистка завершила 2023 год на четвертом месте в мировом рейтинге. В прошедшем сезоне она выиграла 2 турнира категории 1000: в Риме и Индиан-Уэллсе. Всего на ее счету 5 титулов WTA в одиночном разряде.

У Рыбакиной есть 1 победа в турнире «Большого шлема» — Уимблдон-2022.

Теннис
Елена Рыбакина
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