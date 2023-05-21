Рыбакина о победе на турнире в Риме: «Горжусь тем, что могу оставаться на таком высоком уровне»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на турнире WTA в Риме (Италия).

В финале Рыбакина выиграла у украинки Ангелины Калининой. При счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной Калинина снялась из-за травмы бедра.

«Я горжусь тем, что могу оставаться на таком высоком уровне. Это непросто, учитывая наш график и постоянные переезды, перелеты. Думаю, наша команда делает отличную работу. Я вижу, как становлюсь сильнее на корте, в том числе физически. Считаю, что мы на верном пути.

Конечно, я рада, что завоевала титул, но не рада тому, как закончился финал. Считаю, Калинина продемонстрировала отличный результат, у нее было несколько тяжелых матчей на турнире. Надеюсь, она сможет продолжать в том же духе. Жаль, что она не смогла доиграть финал до конца. Надеюсь, что ее травма не так серьезна, она быстро восстановится и продолжит успешно выступать», — приводит официальный сайт WTA слова Рыбакиной.

Елена Рыбакина завоевала пятый титул в карьере.